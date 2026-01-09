Трамп раскрыл позицию Путина по завершению СВО

Президент США Дональд Трамп считает, у Владимира Путина есть желание завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The New York Times.

"Я думаю, он хочет заключить сделку", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что у него с Путиным бывали случаи, "когда уже все было готово", но президент Украины Владимир Зеленский не хотел заключать сделку. По словам главы Белого дома, это его шокировало.

Трамп объяснил, почему не обещает увеличение поддержки США Киеву

Ранее Трамп выразил надежду на достижение договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта в ближайшем будущем. При этом он добавил, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами конгресса США.