Трамп рассказал о желаниях Путина, касающихся Украины

Президент США Дональд Трамп по ‑прежнему убежден в стремлении лидера РФ Владимира Путина к мирному урегулированию на Украине. По словам американского главы, российский президент намерен заключить соглашение по текущему конфликту.

«Думаю, он (Путин — прим. URA.RU) хочет заключить сделку. <...> Я думал об этом уже давно», — заявил Трамп. Его слова приводит газета The New York Times. В материале также отмечается, что высказывания президента США фактически демонстрируют его готовность принять на себя обязательства в качестве вспомогательного звена в решении украинского конфликта.

Трамп заявил о желании Зеленского и Путина заключить соглашение

Ранее Трамп сообщал, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине. Однако деталей беседы он не раскрывал. Тогда же американский лидер отметил, что, по его убеждению, Путин заинтересован в завершении ситуации, а само урегулирование, несмотря на смену позиций сторон, находится «ближе, чем когда-либо».