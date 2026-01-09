Трамп впервые высказался о потерях при атаке на Венесуэлу

В ходе операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американских пилотов вертолета получили серьезные ранения. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

«Несколько очень храбрых пилотов вертолета получили довольно серьезные ранения», — рассказал американский лидер в эфире Fox News. Он добавил, что сейчас пострадавшие в хорошей форме.

Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле

Ранее The Washington Post сообщила, что администрация президента США Трампа рассчитывает на скорое падение действющего в Венесуэле режима, передает «Национальная служба новостей». Американские власти считают, что венесуэльское правительство может столкнуться с резким дефицитом финансовых ресурсов уже в ближайшие недели, если не пойдет на сотрудничество с США.