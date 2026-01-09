Трамп впервые высказался о потерях при атаке на Венесуэлу

В ходе операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американских пилотов вертолета получили серьезные ранения. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

© Global Look Press
«Несколько очень храбрых пилотов вертолета получили довольно серьезные ранения», — рассказал американский лидер в эфире Fox News. Он добавил, что сейчас пострадавшие в хорошей форме.

Ранее The Washington Post сообщила, что администрация президента США Трампа рассчитывает на скорое падение действющего в Венесуэле режима, передает «Национальная служба новостей». Американские власти считают, что венесуэльское правительство может столкнуться с резким дефицитом финансовых ресурсов уже в ближайшие недели, если не пойдет на сотрудничество с США.