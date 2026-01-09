В Германии объяснили, почему захват Гренландии для США жизненно важен

Интерес США к Гренландии далеко не случаен. На фоне глобального потепления и таяния арктических льдов стратегическая и ресурсная ценность Гренландии для Вашингтона становится жизненно важной, сообщает одна из немецких газет.

«Глобальное потепление приводит к таянию ледяного покрова Гренландии и Северного Ледовитого океана. Это не только открывает новые потенциальные торговые пути в Арктике, но и доступ к минеральным ресурсам. Поэтому Трампа в первую очередь интересует этот остров по геополитическим причинам...» — пишет Spiegel.

США планируют "купить" жителей Гренландии

Гренландия обладает огромными запасами полезных ископаемых, имеющих решающее значение для современных и будущих технологий. По данным издания, на острове находятся 23 из 34 видов сырья, которые Евросоюз классифицирует как критически важные для «зеленого» и цифрового перехода. Речь идет о редкоземельных элементах, литии, меди, графите, а также о потенциальных запасах нефти и газа.

Помимо этого, таяние льдов открывает новые морские пути в Арктике и облегчает доступ к ресурсам. Контроль над Гренландией позволил бы США усилить свое военное присутствие в регионе, создав стратегическую базу, и доминировать в формирующихся транспортных артериях.

Ранее Reuters сообщило, что администрация США рассматривает программы финансовой поддержки для населения Гренландии. Согласно имеющимся данным, в экспертных кругах Вашингтона обсуждалась, в частности, идея выделения жителям острова значительных единовременных выплат. Речь может идти о суммах в диапазоне от 10 до 100 тысяч долларов на человека.