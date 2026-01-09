В США обратили внимание переговорщиков по Украине на территориальные успехи России

Мирное соглашение по Украине должно учитывать территориальные приобретения России. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — сказал он.

По словам Флинна, также важно поддерживать честность и открытость текущих переговоров.

8 января спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Париже.

6 января Уиткофф заявил, что США рассчитывают достичь компромисса по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине, который считают одним из наиболее сложных.

Ранее Зеленский объявил о начале обсуждения «самых сложных вопросов» по окончанию конфликта.