Страны Запада делают Киеву только хуже, откладывая прямой диалог с Москвой. Все потому, что таким образом они обрекают Украину на гораздо большую утрату территорий, заявил в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его мнению, решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно.

На Западе оценили положение Украины на поле боя

“Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. Если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России”, - считает профессор.

Власти России ранее заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Более того, постпред РФ при ООН Василий Небензя указывал, что ВСУ несут потери и стремительно теряют боеспособность.