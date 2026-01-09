Полковник СБУ Роман Червинский в интервью журналисту Александру Близнюку уличил президента Украины Владимира Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала.

По мнению офицера, для этого глава государства устроил кадровые перестановки, в том числе назначил экс-начальника ГУР Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым руководителем своего офиса.

«Отвлекать внимание общества от своих коррупционных схем и скандалов, показать, что он полностью сосредоточен на войне, а все коррупционные скандалы перевести на плечи тех же самых миндичей», — считает Червинский.

Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины. Сам Буданов принял предложение. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

