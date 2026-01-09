Макрон раскритиковал США, изменивших отношение к союзникам

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе традиционного новогоднего обращения к дипломатическому корпусу в Париже заявил о постепенном изменении роли Соединённых Штатов на мировой арене. По его словам, эта страна, оставаясь устоявшейся державой, начинает дистанцироваться от ряда своих союзников и отступает от международных норм, которые ранее активно продвигала.

«Мы живём в мире, где правила игнорируются, а многосторонние институты работают всё менее эффективно. Это мир великих держав, испытывающих соблазн поделить его между собой», подчеркнул французский лидер. Он также отметил, что подобные тенденции создают серьёзные риски для сложившегося международного порядка.

В качестве правильного вектора для Франции и Европейского союза Макрон назвал движение к «стратегической автономии», позволяющей снизить зависимость как от США, так и от Китая. Ранее в тот же день официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, комментируя отношения с Вашингтоном, заявила, что США остаются исторически стратегическим партнёром ЕС, и сотрудничество будет продолжено по вопросам, представляющим взаимный интерес.