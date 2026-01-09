Трамп заявил о важности владения Гренландией

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о вопросе территориальной принадлежности Гренландии, заявил, что важно, кто именно владеет островом. Его слова приводит газета The New York Times.

© Лента.ру

«Владение имеет огромное значение..., как мне кажется, это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что владение дает вам нечто такое, чего нельзя получить, если вы говорите об аренде или договоре», — пояснил американский лидер. Он добавил, что владельцу острова становятся доступны возможности и детали, которые нельзя получить, «просто подписав документ».

Трамп начал угрожать еще одной стране

Ранее Трамп не ответил прямо на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией.