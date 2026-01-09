В Евросоюзе не смогли объяснить своё заявление о 19-ти «нападениях» России

Московский Комсомолец

Внешнеполитическое ведомство Европейского союза не сумело привести конкретные примеры 19 государств, которые, по заявлению главы европейской дипломатии Каи Каллас, стали объектами российской агрессии за последние сто лет. Официальный запрос с просьбой предоставить такой перечень направил в Службу внешних действий ЕС (EEAS) евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

© Global Look Press

В опубликованном им ответе от 7 января говорится, что «на протяжении последних 100 лет Россия а ранее Советский Союз осуществляла неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию, в отношении ряда стран в Европе и за её пределами». При этом в документе отсутствует как полный список из 19 стран, так и какие-либо отдельные примеры.

На подготовку ответа у европейской дипломатической службы было пять недель, поскольку запрос датирован 1 декабря. В тексте также отмечается, что в ведомстве учитывают правовой статус Российской Федерации, возникшей 12 июня 1990 года, а заявление Каллас относилось и к действиям СССР, правопреемником которого является РФ.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский в ироничной форме предложил Каллас восполнить пробелы в исторических знаниях, упомянув в числе прочего «нападения» России на Японию в Порт-Артуре в 1904 году, на страны Антанты в период интервенции 1918-1919 годов, а также на нацистскую Германию в 1941 году. «Но тогда придётся признать изначальную агрессивность русских, отразивших нашествие Батыя под Рязанью и разгромивших немцев на Чудском озере», заключил он.