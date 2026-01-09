Внешнеполитическое ведомство Европейского союза не сумело привести конкретные примеры 19 государств, которые, по заявлению главы европейской дипломатии Каи Каллас, стали объектами российской агрессии за последние сто лет. Официальный запрос с просьбой предоставить такой перечень направил в Службу внешних действий ЕС (EEAS) евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

В опубликованном им ответе от 7 января говорится, что «на протяжении последних 100 лет Россия а ранее Советский Союз осуществляла неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию, в отношении ряда стран в Европе и за её пределами». При этом в документе отсутствует как полный список из 19 стран, так и какие-либо отдельные примеры.

В США назвали последствия отказа ЕС от борьбы с Россией

На подготовку ответа у европейской дипломатической службы было пять недель, поскольку запрос датирован 1 декабря. В тексте также отмечается, что в ведомстве учитывают правовой статус Российской Федерации, возникшей 12 июня 1990 года, а заявление Каллас относилось и к действиям СССР, правопреемником которого является РФ.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский в ироничной форме предложил Каллас восполнить пробелы в исторических знаниях, упомянув в числе прочего «нападения» России на Японию в Порт-Артуре в 1904 году, на страны Антанты в период интервенции 1918-1919 годов, а также на нацистскую Германию в 1941 году. «Но тогда придётся признать изначальную агрессивность русских, отразивших нашествие Батыя под Рязанью и разгромивших немцев на Чудском озере», заключил он.