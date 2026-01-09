Трамп обсудил с премьером Британии сдерживание России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом говорится в коммюнике, который опубликовала канцелярия главы британского правительства, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания России на Крайнем Севере», — говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора Стармера и Трампа.

По словам главы кабмина Великобритании, европейские союзники в последние месяцы активизировались для защиты евроатлантических интересов. По его словам, можно сделать еще больше для безопасности европейского региона.

Кир Стармер поддержал Данию в ответ на заявления Трампа о Гренландии

3 января Кир Стармер заявил, что Британия не участвовала в атаке США на Венесуэлу и отметил, что хочет обсудить это с президентом США и с союзниками.

Он добавил, что Лондон всегда выступает за соблюдение международного права.

Ранее Стармер заявил, что британские войска будут проводить операции на Украине.