Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о своей болезни

Принц и принцесса Уэльские накануне посетили больницу Чаринг‑Кросс в западном Лондоне. Во время общения с волонтёрами 43‑летняя Кейт Миддлтон дала короткий, но многозначительный комментарий о своей болезни. Когда одна из девушек отметила, что пациенты и их близкие проводят в больнице «часы», принцесса тихо ответила: «Я знаю». Затем, коснувшись руки супруга, добавила: «Мы знаем».

Принц Уильям также затронул тему здоровья жены. Он рассказал сотрудникам больницы о разном опыте взаимодействия с медицинскими учреждениями.

«У нас обоих был разный опыт. У меня — работа с санитарной авиацией, у Кэтрин — недавний путь к выздоровлению», — отметил он.

История борьбы Кейт с онкологическим заболеванием началась в марте 2024 года, когда принцесса опубликовала видеообращение и сообщила, что проходит лечение от рака. Тогда она сократила объём королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на здоровье. В сентябре 2024 года Кейт объявила о завершении курса химиотерапии, а в январе 2025 года с облегчением сообщила, что находится в стадии ремиссии.

