США согласовали мирный план с Киевом и ждут ответа Путина
Белый дом достиг соглашения с Украиной «почти по всем пунктам». Американцы передали проект мирного плана президенту РФ Владимиру Путину и теперь ждут ответ, утверждает источник американского издания Axios.
В четверг анонимный источник издания озвучил итоги предполагаемой встречи переговорщиков США со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым.
Издание пишет, что представители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер два дня вели во Франции переговоры с украинскими и западноевропейскими чиновниками. Переговоры касались гарантий безопасности для Зеленского и ухода ВСУ из Донбасса.
Стало известно о секретном визите Дмитриева на переговоры в Париж
Затем Уиткофф и Кушнер пообщались с Дмитриевым и передали через него Путину согласованный проект мирного плана. Документ одобрен Трампом, в Белом доме ждут от Путина «четкий ответ».
Официального подтверждения данной информации пока нет. СМИ сообщали, что Дмитриев якобы находился в Париже 7 января.
Прошлым летом Axios опубликовал непроверенные данные, после чего МИД РФ назвал его «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию.