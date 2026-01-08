США согласовали мирный план с Киевом и ждут ответа Путина

Белый дом достиг соглашения с Украиной «почти по всем пунктам». Американцы передали проект мирного плана президенту РФ Владимиру Путину и теперь ждут ответ, утверждает источник американского издания Axios.

В четверг анонимный источник издания озвучил итоги предполагаемой встречи переговорщиков США со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым.

Издание пишет, что представители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер два дня вели во Франции переговоры с украинскими и западноевропейскими чиновниками. Переговоры касались гарантий безопасности для Зеленского и ухода ВСУ из Донбасса.

Стало известно о секретном визите Дмитриева на переговоры в Париж

Затем Уиткофф и Кушнер пообщались с Дмитриевым и передали через него Путину согласованный проект мирного плана. Документ одобрен Трампом, в Белом доме ждут от Путина «четкий ответ».

Официального подтверждения данной информации пока нет. СМИ сообщали, что Дмитриев якобы находился в Париже 7 января.

Прошлым летом Axios опубликовал непроверенные данные, после чего МИД РФ назвал его «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию.