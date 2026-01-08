Трамп считает, что ему не нужно международное право

Президент США Дональд Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо ограничений его власти на мировой арене, Трамп подчеркнул: "Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить".

"Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям", - утверждает американский лидер.

Когда его спросили, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Но он дал понять, что будет сам решать, когда такие ограничения применимы к Соединенным Штатам.