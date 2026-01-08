Трамп заявил об интересе России к США

Россию в контексте НАТО волнуют только США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По его словам, Москве неинтересны другие страны.

«Если посмотреть на НАТО, то Россия, могу вам сказать, совершенно не обеспокоена никакой другой страной, кроме нас», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил о бесстрашии России и Китая перед НАТО без США. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда будет рядом с НАТО, даже если страны альянса не будут рядом с США.