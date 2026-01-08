Вэнс посоветовал Европе прислушаться к словам Трампа о Гренландии

Европейцам стоит серьезнее отнестись к словам президента США Дональда Трампа о Гренландии, так как остров имеет ключевое значение для американской системы противоракетной обороны.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс на незапланированной пресс-конференции в четверг.

"Мой совет европейским лидерам и кому бы то ни было - воспринимайте президента Соединенных Штатов серьезно. Что он сказал о Гренландии? Номер один: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира", - приводит его слова агентство ТАСС.

Вэнс также подтвердил, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с представителями Дании и Гренландии, на которых прояснится ситуация с американским интересом к острову.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривают покупку Гренландии, однако не исключается и силовой вариант. В то же время оба варианта создают существенные проблемы для ЕС и НАТО, поскольку остров является частью Дании - члена сразу двух объединений.