Трамп начал угрожать еще одной стране

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой по отношению к Кубе. Он заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать.

© Лента.ру

Его слова передает РИА Новости.

«Не думаю, что осталось много для давления, кроме как прийти туда и взрывать это место», — сказал американский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас у Кубы большие проблемы, и она «висит на волоске».

Названы варианты захвата Гренландии Трампом

Ранее Трамп решил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo из-за угрозы национальной безопасности США.