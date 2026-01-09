Трамп заявил о желании Зеленского и Путина заключить соглашение

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский оба хотят заключить соглашение, но мы это еще узнаем, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Были случаи, когда я полностью договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот», — указал он.

Трамп раскрыл подробности о взаимоотношениях Путина и Зеленского

По мнению Трампа, сейчас они оба хотят мира.

В декабре Трамп говорил, что Путин и Зеленский хотят окончания украинского конфликта.