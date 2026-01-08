На Украине из-за морозов все школы перешли на удаленку

Правительство Украины распорядилось перевести все учебные заведения страны на дистанционное обучение.

Причиной стало резкое похолодание.

«Из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха ... требуется либо переход на дистанционное обучение, либо продление зимних каникул минимум до 19 января», — заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила в своём Telegram-канале.

Эта мера касается детских садов, школ, колледжей и университетов.

Местным властям также рекомендовали перевести на удалённую работу предприятия и организации.

Ранее сообщалось, что власти Киева призвали жителей города готовиться к возможным перебоям с электричеством — запастись свечами и зарядить пауэрбанки.