В США возник конфликт между ведомствами из-за убийства женщины в Миннеаполисе

Гибель женщины от рук агента иммиграционной службы во время рейда по поиску нелегалов в Миннеаполисе усугубил конфликт между правоохранительными органами федерального значения и штата Миннесота. Как пишет The New York Times, представители штата обвинили федеральные агентства в препятствии расследованию.

© Российская Газета

Так, начальник Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванс заявил, что его ведомство вышло из расследования смерти 37-летней Рене Николь Гуд.

"Без полного доступа к собранным доказательствам, свидетелям и информации мы не можем соответствовать стандартам расследования, которые требуются в соответствии с законодательством Миннесоты и общественностью", - отметил он.

В то же время министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала отсутствие такого доступа вопросом юрисдикции.

"Их не отстранили. У них нет никакой юрисдикции в этом расследовании", - заявила она журналистам.

Тем не менее губернатор Тим Уолз настаивает, что Миннесота должна быть частью расследования убийства женщины.

"Этот спор стал последним событием в эскалации конфликта между государственными и федеральными чиновниками, который назревал в течение нескольких недель из-за операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и расследований мошенничества в Миннесоте", - пишет The New York Times.

Напомним, сотрудник иммиграционной службы смертельно ранил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд во время облавы. Согласно появившимся в СМИ кадрам, их, кстати, журналистам продемонстрировал и президент США Дональд Трамп, агенты приказали Гуд выйти из своего внедорожника. Однако она сдала назад и попыталась уехать. В ответ один из агентов открыл по машине огонь. Силовики заявили, что американка "использовала свое транспортное средство в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов". Гуд обвинили во "внутреннем терроризме" и "преследовании" сотрудников иммиграционной службы. Эту позицию поддержал и Трамп.

Возмущенные жители Миннеаполиса вышли на улицы. Возле одного из федеральных зданий в четверг собрались тысячи людей. Чтобы разогнать толпу, агенты применили слезоточивый газ.

Как обращают внимание местные СМИ, инцидент со стрельбой произошел примерно в километре от того места, где полиция убила Джорджа Флойда в 2020 году. События почти шестилетней давности спровоцировали волну протестов по всей стране.