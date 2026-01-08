Отклонено прошение Харви Вайнштейна о новом судебном процессе

Суд Нью-Йорка отклонил просьбу о новом судебном разбирательстве, поданную продюсером Харви Вайнштейном, осужденным за сексуальное насилие. Об этом сообщает телеканал ABC.

Адвокаты Вайнштейна заявили, что присяжные обсуждали готовящийся вердикт с нарушениями. По данным AP, двое членов жюри заявили, что назвали Вайнштейна виновным из-за давления со стороны коллег.

По этой причине защита просила открыть новый процесс, однако судья Кёртис Фарбер в четверг отказал им.

Ранее Вайнштейн был признан виновным в сексуальном насилии над Мириам Хейли, бывшей ассистенткой его реалити-шоу «Project Runway». Сейчас 73-летний Вайнштейн находится в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке.