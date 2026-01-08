Зеленский встретится с Трампом для обсуждения важного вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский скоро может отправиться в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на украинских чиновников.

«Существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант — встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», — говорится в сообщении.

На встрече, прошедшей в декабре 2025 года во Флориде Зеленский сообщил Трампу, что вооруженное противостояние на Украине продолжается почти 15 лет, в связи с чем он выразил желание, чтобы гарантии были продлены на 30–40–50 лет. По его словам, президент США пообещал внимательно рассмотреть эту просьбу.

Трамп сообщал, что согласовано 95% вопросов. Он отметил, что основное бремя предоставления Украине гарантий безопасности ляжет на европейские государства. Зеленский заявил, что в Киеве осознают: Вашингтон намерен выстраивать с Москвой самостоятельный формат диалога. Украинская сторона рассчитывает получить от США четкий сигнал о том, готова ли Россия к завершению боевых действий.

При этом, по словам, украинского лидера, подготовка двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности фактически завершена. Документ ожидает окончательного утверждения на высшем уровне с участием президента США, напоминает «Национальная служба новостей».