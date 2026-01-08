В США объяснили, как будут брать измором блокадную Венесуэлу

В Белом доме считают, что у Венесуэлы через несколько недель закончатся ресурсы и финансы, если боливарианские власти не будут сотрудничать с США. Кризису должна способствовать полномасштабная блокада латиноамериканской страны, пишет Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Издание пишет, что в Каракасе «воцарилась нервная тишина». Люди пытаются справиться с последствиями вторжения США, похищения президента Николаса Мадуро и введенной американцами блокады. Пока жители Каракаса говорят, что дефицита товаров на рынках нет, а предприятия открываются, и работают.

«В нынешних условиях представители администрации Трампа заявляют, что у венесуэльского правительства есть всего несколько недель до того, как оно «обанкротится», если оно не будет «играть по правилам», — пишет Washington Post, ссылаясь на двух анонимных американских чиновников.

По словам источников, Трамп заявил, что эмбарго на венесуэльскую нефть сохранится в полном объеме», чтобы «максимально повлиять» на власти Венесуэлы и «обеспечить их сотрудничество с Соединёнными Штатами».

В Белом доме, очевидно, полагают, что денежные резервы Каракаса закончатся, и власти не смогут выплачивать зарплаты чиновникам, военным и полиции.

Эксперты Washington Post утверждают, что в конце января или начале февраля «государственные функции начнут рушиться», а дефицит продовольствия якобы может резко вырасти. Эксперты не исключают «голод» в стране и рост числа беженцев.

Накануне депутаты Венесуэлы начали работу с обсуждения ответа на агрессивные действия США.