Лукашенко оценил вероятность венесуэльского сценария в Белоруссии

«Вариант Венесуэлы» в Белоруссии нереален. Все роли во власти уже распределены, и республика готова к ситуации, когда «не будет президента«. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что в прошлом году состоялось заседание Совбеза республики, где были «распределены роли» на случай «если не будет президента».

«Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что белорусская элита, общество должны «видеть и знать свое место», чтобы избежать венесуэльского сценария.

«Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать», — добавил глава республики.

По его словам, белорусы «обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», надо это осознавать, и тогда «у нас с вами все получится».