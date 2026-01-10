СМИ: Трамп позвонил республиканцам, поддержавшим резолюцию по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп позвонил сенаторам-республиканцам, поддержавшим резолюцию, содержащую запрет на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, чтобы выразить им свое недовольство. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников администрации и конгресса.

В публикации говорится, что глава Белого дома связался с сенаторами Рэндом Полом, Сьюзан Коллинз, Джошем Хоули, Лизой Мурковски и Тоддом Янгом, поскольку воспринял их действия в качестве голосования против него и американской армии.

Сенат конгресса США 8 января проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая запретит администрации Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без санкции законодателей. За документ проголосовали 52 сенатора, против — 47. Резолюция носит характер требования к исполнительной власти и направлена на ограничение полномочий президента в одностороннем начале военных действий.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.