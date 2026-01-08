Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро перед захватом — по его словам, Силии Флорес предлагали остаться в стране.
Его слова приводит «БЕЛТА» в Telegram-канале.
Он назвал супругу Мадуро мужественной женщиной.
Лукашенко также подчеркнул, что произошедшее в очередной раз показало, что у США «никакого правосудия не было, нет и не будет».
3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.