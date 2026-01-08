Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро перед захватом — по его словам, Силии Флорес предлагали остаться в стране.

Его слова приводит «БЕЛТА» в Telegram-канале.

«Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», — рассказал Лукашенко в Минске на церемонии вручения государственных премий.

Он назвал супругу Мадуро мужественной женщиной.

Лукашенко также подчеркнул, что произошедшее в очередной раз показало, что у США «никакого правосудия не было, нет и не будет».

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.