Попытки западных стран использовать украинский конфликт для того, чтобы «свести счеты» с Россией, являются катастрофической стратегической ошибкой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что подобный подход не приведет к желаемому результату, а цена этого заблуждения ляжет на плечи украинского народа.

«Мы очень ошибаемся, если полагаем, что через войну на Украине кто-то сведет счеты с Российской Федерацией. Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы», - сказа Фицо в ходе встречи с чешским коллегой в Братиславе.

Словацкий премьер также добавил, что сам факт затягивания вооруженного противостояния является глубоким просчетом: «Продолжение конфликта на Украине является "большой ошибкой"».

Ранее Роберт Фицо подтвердил свою принципиальную позицию, исключив отправку национального воинского контингента на Украину.