Мерц назвал условие для участия Германии в развертывании сил на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение об участии страны в потенциальных многонациональных силах безопасности для Украины должно быть одобрено правительством и парламентом ФРГ. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания ХСС, трансляцию которой вёл телеканал Phoenix.
Мерц предложил правящей коалиции обсудить формы поддержки Украины, включая этот вопрос. При этом он подчеркнул, что развёртывание подобных сил возможно лишь после заключения мирного соглашения и потребует согласия России, а до этого еще далеко.
«Мы готовы внести свои гарантии безопасности, в том числе с помощью бундесвера. Для этого мне нужно решение федерального правительства, для этого может потребоваться и мандат бундестага», — пояснил Мерц.
В то же время он отметил, что оснований для обращения в парламент за таким мандатом сейчас нет, и призвал коалицию заранее договориться о возможных шагах.