Мэр Ольсен заявила, что к жителям Гренландии относятся как к товару

После заявлений Белого Дома об обсуждении покупки Гренландии мэр столицы Нуука Аваарак Ольсен заявила, что к гренландцам относятся не как к людям, а как к товару на продажу.

© Московский Комсомолец

По словам Ольсен, жители острова хотят избавиться от этого чувства, а сейчас многие граждане ощущают лишь тревогу, реагируя на очередные притязания США.

Как пишет РИА Новости, мэр отметила, что все происходящее – неуважительно и оскорбительно, и островитян опять втягивают в этот процесс, хотя мнение уже было высказано. Так, весной 2025 года в Гренландии прошла крупнейшая в истории острова демонстрация, во время которой решительно отвергли американцев, и позиция граждан не изменилась.

Гренландия же многие годы пытается добиться независимости, напомнила Ольсен, ведь в желании быть суверенными в собственном доме нет ничего необычного. Резюмировала Ольсен тем, что призвала уважать это желание жителей.