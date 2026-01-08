Американский журналист Такер Карлсон призвал руководство США понять мотивы России на Украине и наладить отношения с Москвой.

В соцсети X Такер написал, что Кремль рассматривает происходящее на Украине с точки зрения угрозы национальной безопасности. По его словам, Россия — великая держава, которая прибегает к самозащите.

«Сложно упрекнуть Путина во вмешательстве в дела Киева. США уже четвертый год фактически ведут прокси-войну с Россией», — отметил Такер.

По его словам, аргументы Вашингтона перестали быть состоятельными, а союзу с Москвой мешают американские сенаторы-ястребы, которые мечтают о внешнем управлении Россией.

