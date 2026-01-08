Макрон с облегчением воспринял возвращение Винатье во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение по поводу возвращения Лорана Винатье на родину после обмена на российского гражданина, баскетболиста Даниила Касаткина, состоявшегося между Москвой и Парижем.

Макрон прокомментировал освобождение помилованного Путиным француза
© Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон с облегчением воспринял новость о возвращении соотечественника Лорана Винатье, признанного в России иноагентом, на родину, передает ТАСС.

«Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», – написал Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Возвращение Винатье стало возможным после обмена между Россией и Францией. Федеральная служба безопасности ранее сообщила, что в рамках договоренности 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный на территории Франции по запросу США летом 2023 года, был возвращен в Россию в обмен на Винатье. ФСБ также показала видео обмена Касаткина и француза Винатье.

Винатье ранее был осужден судом в России, а Касаткин находился под арестом во Франции. Этот обмен вызвал широкий общественный резонанс как во Франции, так и в России.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.