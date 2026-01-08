Фицо заявил о саботаже мирных переговоров по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намеренном срыве любых мирных инициатив по Украине. По его словам, на Западе отсутствует искренний интерес к быстрому завершению конфликта, а все текущие шаги направлены на затягивание боевых действий еще на долгие месяцы. Это заявление прозвучало в ходе визита в Братиславу главы правительства Чехии Андрея Бабиша.
Словацкий лидер Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции в Братиславе раскрыл подоплеку провала мирного процесса: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее. Шаги, которые делаются, скорее говорят о том, что конфликт на Украине будет еще долгие месяцы продолжаться».
По мнению главы правительства Словакии, международные усилия нацелены на поддержание огня, а не на его тушение.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный Францией, Великобританией и Украиной документ в Париже о размещении западных контингентов и военных баз далеким от мирного урегулирования. По ее словам, Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию.
"Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнула Захарова, добавив, что мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин.