Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намеренном срыве любых мирных инициатив по Украине. По его словам, на Западе отсутствует искренний интерес к быстрому завершению конфликта, а все текущие шаги направлены на затягивание боевых действий еще на долгие месяцы. Это заявление прозвучало в ходе визита в Братиславу главы правительства Чехии Андрея Бабиша.

Словацкий лидер Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции в Братиславе раскрыл подоплеку провала мирного процесса: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее. Шаги, которые делаются, скорее говорят о том, что конфликт на Украине будет еще долгие месяцы продолжаться».

По мнению главы правительства Словакии, международные усилия нацелены на поддержание огня, а не на его тушение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный Францией, Великобританией и Украиной документ в Париже о размещении западных контингентов и военных баз далеким от мирного урегулирования. По ее словам, Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию.