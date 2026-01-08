Мирное соглашение по Украине остается невозможным из-за жесткой позиции Киева и Евросоюза. Немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive полагает, что украинское руководство окончательно трансформировалось в военную диктатуру, для которой продолжение боевых действий является единственным способом сохранения власти.

Конфликт перерос рамки регионального и стал ключевым фронтом в борьбе за новый мировой порядок.

«Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания», - сказал Бааб.

Аналитик также подчеркнул глобальный характер происходящих событий, выходящий далеко за пределы Восточной Европы: «Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне. Речь идет о противостоянии между угасающим однополярным миром и восходящим многополярным».

Согласно мнению эксперта, так называемая «коалиция желающих» под руководством Британии и Франции также заинтересована в затягивании вооруженного столкновения.