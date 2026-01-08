Мерц выступил с заявлением о войсках Запада на Украине

Запад не сможет развернуть многонациональные силы на Украине без одобрения России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Канцлер публично заявил, что стороны украинского конфликта сначала должны заключить перемирие и принять гарантии безопасности для Киева. Затем последует долгосрочное мирное соглашение с Россией.

«И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — признал Мерц.

Ранее Киев, Париж и Лондон приняли декларацию о введении западных войск на Украину в рамках мирных соглашений. США не подписали этот документ.

В МИД РФ заявили, что размещение на Украине западных войск и военных объектов будет считаться интервенцией, угрожающей безопасности России.