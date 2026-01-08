Руководство ЕС ведет безумную и лицемерную политику в отношении РФ, раздувая миф о существовании «российской угрозы», хотя настоящую военную угрозу для Брюсселя представляют США. Об этом заявил журналист западных изданий UnHerd и Compact Томас Фази.

Фази написал в соцсети X, что после угроз Трапа об аннексии Гренландии стало совершенно очевидно, что именно США угрожают ЕС.

«Единственная военная угроза для Европы исходит из Вашингтона, при этом европейские лидеры продолжают пресмыкаться перед Трампом. Одновременно они продолжают разжигать войну и утверждают о мнимой российской угрозе. Безумие», — отметил Фази.

В минувшем декабре глава России Владимир Путин отметил, что все разговоры о мнимой российской угрозе европейским странам — осознанная «ложь и просто бред».