Бельгия призвала США и Евросоюз прекратить публичный конфликт из-за Гренландии, чтобы не давать повода для триумфа Москве. Глава оборонного ведомства страны подчеркнул стратегическую важность острова и напомнил о надежности Дании как ключевого союзника Вашингтона.

© Московский Комсомолец

По его мнению, открытая грызня между западными лидерами критически ослабляет Альянс на глазах у российского руководства.

«Устраивать примитивную "перепалку" вокруг Гренландии — неразумно. Страна имеет стратегическое значение, но Дания – надежный проамериканский союзник, десятилетиями демонстрирующий реальную вовлеченность. Этот вопрос нужно срочно урегулировать. Без публичных ссор», - написал в соцсети Х синистр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», - добавил глава бельгийского оборонного ведомства.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить безопасность Гренландии, назвав остров критическим элементом американской системы ПРО. При этом в самой Дании в СМИ напомнили о действующем приказе открывать огонь без предупреждения в случае вторжения в Гренландию. В Белом доме уверяют, что Трамп обсуждает с командой по безопасности возможность покупки острова.