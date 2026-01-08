ЕК высказалась о действиях стран ЕС против российских танкеров

Lenta.ru

Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Европейского союза (ЕС) самим принимать решение относительно задержания российских танкеров по примеру США.

ЕК сделала заявление о действиях стран ЕС против российских танкеров
© Лента.Ru

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ТАСС.

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», — сказала она.

По словам представителя ЕК, задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии. Она также не дала ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержания судов.

Появились подробности о россиянах на захваченном США танкере "Маринера"

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Он отметил, что Лондон продолжит предпринимать меры в отношении нефтетрейдеров и операторов якобы «теневого флота».