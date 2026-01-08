ЕК сделала заявление о действиях стран ЕС против российских танкеров

Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Европейского союза (ЕС) самим принимать решение относительно задержания российских танкеров по примеру США.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ТАСС.

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», — сказала она.

По словам представителя ЕК, задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии. Она также не дала ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержания судов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Он отметил, что Лондон продолжит предпринимать меры в отношении нефтетрейдеров и операторов якобы «теневого флота».