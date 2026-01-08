Вице-президент США обратился к американцам-наркоманам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News сделал неожиданное заявление, адресованное гражданам страны, употребляющим наркотики.

В ходе интервью он напрямую обратился к тем, кто увлекается запрещёнными веществами.

«Обращаюсь ко всем людям, которые любят кокаин — я прошу прощения, но президент США [Дональд Трамп] не любит кокаин», — заявил Вэнс.

Он констатировал, что, несмотря на очевидную опасность, часть американского общества продолжает употреблять наркотики. Вице-президент подчеркнул, что администрация не намерена смягчать свою политику в этой сфере и будет продолжать жёсткую борьбу, в частности, с распространением фентанила и кокаина.

Вэнс призвал людей, страдающих зависимостью, обратиться за профессиональной помощью и пройти реабилитацию. По его словам, власти США будут и дальше продвигать интересы страны, даже несмотря на возможную критику за столь жёсткую антинаркотическую позицию.