Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом пишет газета The Telegraph.

Авторы публикации пишут, что фон дер Ляйен «состроила Зеленскому укоризненную гримасу» и в шутку пригрозила пальцем. Сцена выглядела так, будто Зеленский тайно пытался вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Россию, надеясь, что ее никто не заметит.

8 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что «коалиция желающих» в ходе встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Российской Федерацией.

По его словам, «коалиция желающих» выдвинула очередное предложение, которое «еще больше приближает Европу к прямому противостоянию с РФ».

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.