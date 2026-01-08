Такер Карлсон заявил, что администрация Трампа лишилась права критиковать РФ

После ряда действий администрации Дональда Трампа США лишились морального права осуждать силовой передел границ другими державами, включая Россию. Об этом в эфире своего шоу на YouTube заявил американский консервативный журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, после «похищения» Николаса Мадуро и претензий на Гренландию Вашингтон фактически создал прецеденты, оправдывающие силовые действия у своих границ. Журналист подверг критике риторику администрации Джо Байдена, которая называет российские действия на Украине «неспровоцированным вторжением».

«Трудно ругать [Владимира] Путина за вторжение на территорию Украины, когда великая держава чувствует угрозу на своей границе и принимает меры для защиты. По тем правилам, по которым мы сейчас работаем, в этом нет ничего плохого», — заявил Карлсон.

Карлсон также задался вопросом, почему в таком случае Китаю «не следует вернуть Тайвань». Он напомнил, что США официально признают политику одного Китая, но при этом декларируют готовность защищать Тайвань. В своей речи журналист допустил историческую неточность, заявив, что США объявили войну Германии после вторжения в Польшу в 1939 году. На самом деле США вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года после нападения Японии на Пёрл-Харбор.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, в том числе столице республики, и захватила Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Первое заседание по делу Мадуро прошло 5 января в Федеральном суде Нью-Йорка. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание на 17 марта. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, который ранее выносил решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы была назначена Делси Родригес.