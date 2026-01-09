Депутат Рады рассказал об условиях выделения Европой кредитов Киеву

Европейские страны дали четкий сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что для получения кредитов Киеву и продолжения боевых действий ему необходимо выполнить ряд условий. Об этом в социальной сети X написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Европейцы, по сути, дали четкий сигнал Зеленскому о том, что для получения кредитов и продолжения войны ему надо отменить разрешение на выезд 18-22-летних парней и снижать мобилизационный возраст», — назвал украинский депутат выдвинутые требования.

ЕС согласовал беспроцентный кредит Украине на 90 млрд евро

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро.