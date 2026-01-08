В ЕС задумали обменять Гренландию на поддержку Украины Америкой

Европа, особенно союзники Дании по ЕС, противятся любой попытке отделить Гренландию от Копенгагена. Но у администрации США есть козырь в этом вопросе - Украина, рассказало Politico.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.

Названы варианты захвата Гренландии Трампом

Один из возможных сценариев, о котором Politico рассказал дипломат ЕС, - это пакет мер «безопасность в обмен на безопасность», в рамках которого Европа получила бы от администрации Трампа более твердые гарантии в отношении Украины в обмен на расширение роли США в Гренландии.

По мере ускорения мирных переговоров Киев заявил, что любая сделка с Россией должна быть подкреплена серьезными долгосрочными гарантиями безопасности со стороны США. Но американцы пока уклоняются от обещания конкретных гарантий.

По версии Politico, хотя это и кажется горькой пилюлей, сделку с США по Украине и Гренландии может оказаться «легче переварить», чем альтернативный вариант - разозлить Трампа, который может ответить введением санкций, выходом из мирных переговоров или поддержкой России.