Премьер Испании Санчес выступил против вассальной зависимости от США

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрит свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии, передает РИА Новости. "Мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией", — сказала она. 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров. До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети "Х" карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом "soon" (в переводе с английского — "скоро"), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.