Президент Колумбии Густаво Петро провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. После этого он опубликовал на странице в X фотографию прижавшихся друг к другу ягуара и орлана — символов Колумбии и США.

— Эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне, — подчеркнул Петро.

Дональд Трамп ранее заявил, что Густаво Петро производит кокаин, поэтому США могут повторить операцию по его захвату в Колумбии, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Петро заявил, что готов взяться за оружие ради защиты родины, отвергнув обвинения президента Трампа в причастности к наркоторговле. Глава государства выразил уверенность в поддержке народа, который, по его словам, защитит его от любых незаконных действий и насилия.

Трамп также сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес предстанут перед американским правосудием. Он обвинил их в «наркотерроризме» против граждан США.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон не позволит другим странам использовать Венесуэлу в качестве «оперативного хаба».