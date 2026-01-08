Вице-президент США извинился перед наркоманами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед американскими наркоманами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Обращаюсь ко всем людям, которые любят кокаин — я прошу прощения, но президент США [Дональд Трамп] не любит кокаин», — сказал он и отметил, что власти страны продолжат борьбу с наркотиками.

Вице-президент подчеркнул, что некоторым американцам нравятся запрещенные вещества, несмотря на их опасность. Вэнс призвал американских наркоманов лечь в реабилитационный центр и подчеркнул, что администрация США продолжит продвигать интересы страны, несмотря на критику из-за жесткой позиции в отношении фентанила и кокаина.

