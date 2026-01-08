Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время встречи «коалиции желающих» в Париже погрозила Владимиру Зеленскому пальцем, словно пытаясь вразумить его. Об этом рассказала газета The Telegraph.

Шестого января участники неформальной «коалиции желающих» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Франция, Британия и Украина подписали соглашение о размещении сил на украинской территории после завершения конфликта с Россией.

Документ предполагает создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США. Также соглашение подразумевает создание «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения безопасности после прекращения огня». Союзники Украины юридически обязались поддерживать ее в случае нового конфликта с Россией.

Пока лидеры общались в зале перед саммитом, Зеленского обнимали почти все присутствующие, рассказала The Telegraph.

«Фон дер Ляйен иронично улыбнулась ему и погрозила пальцем, словно он пытался незаметно вставить в коммюнике фразу «давайте разбомбим Москву», надеясь, что никто ее не прочитает», - подчеркивается в статье.

По версии The Telegraph, пока «коалиция желающих» больше напоминает коалицию людей, которые «лишь заламывают руки». Много серьезных лиц и слов «что-то нужно делать», но после 14 саммитов сделано было очень мало.

В конце нового саммита президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Зеленский вышли к столу и подписали три буклета. На их лицах «были огромные улыбки». Однако позже стало ясно, что в Европе всего лишь достигли соглашения о предотвращении следующего конфликта с Россией, а не этого.

Киеву обещают предоставить надежные гарантии безопасности и многонациональные силы для защиты. Стармер назвал соглашение «железным обязательством поддерживать Украину». Но это не совсем так - все эти обещания могут быть реализованы только после прекращения огня.

Власти России неоднократно называли неприемлемым присутствие западных войск на Украине.