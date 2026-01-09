В южном регионе России объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. Об этом сообщил оперативный штаб республики в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что вечером 10 января и в течение дня 11 января в регионе ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируется снег и мокрый снег, при этом местами осадки могут быть очень сильными.

Более того, жителей предупредили об образовании гололедицы на дорогах и усилении ветра. Скорость его порывов составит 15–20 м/с, а местами — до 30 м/с.

«На реках Крыма подъемы уровней воды на 0,5–1,5 метра. В низовьях Кача, Бельбек, Черная с выходом на пойму», — добавили в оперативном штабе.

8 января в Чечне также объявили штормовое предупреждение. В Главном управлении МЧС России по республике рассказали, что 8 и 9 января в горных и предгорных районах региона ожидается очень сильный южный ветер с порывами 30–33 м/с. В высокогорье прогнозировалось усиление ветра до 35 м/с.

По информации ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий в Чечне могут происходить отключения электричества.