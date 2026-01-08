Появились подробности о россиянах на захваченном США танкере "Маринера"

В истории с захватом американскими военными танкера "Маринера", который шел под российским флагом, появились новые подробности.

Как выяснилось, экипаж судна состоит из 28 человек, большинство — украинцы. Капитан и еще несколько моряков — граждане Грузии, есть также представители Индии. Россиян — двое.

Танкер выполнял коммерческий рейс — судно зафрахтовал частный трейдер. "Маринера" (Bella 1) шла недалеко от Венесуэлы под флагом Гайаны. Однако власти США потребовали, чтобы танкер в сопровождении береговой охраны проследовал в американский порт. Команда не подчинилась. Судно ушло в Атлантический океан, попутно сменив название и получив временную регистрацию от капитана порта Сочи — тот имел право выдать соответствующий документ.

"Серьезное нарушение": Китай осудил захват США танкера "Маринера"

Военные Соединенных Штатов захватили "Маринеру" и пригрозили привлечь членов экипажа к уголовной ответственности по обвинению в участии в обходе санкций.

Официальная Москва заверила, что возьмет на себя все вопросы защиты россиян, находящихся на борту "Маринеры".

Тем временем на происходящее вокруг "Маринеры" отреагировали власти Китая. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что захват танкера американскими военными серьезно нарушает международное право. Китай высказался категорически против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН.