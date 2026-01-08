Названы варианты захвата Гренландии Трампом

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Америка должна контролировать Гренландию, автономный остров в составе Дании. Газета Financial Times рассказала, что Штаты могут захватить остров силой или добиться контроля над ним, если Гренландия получит независимость.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.

Нынешние и бывшие американские и датские чиновники заявляют, что есть несколько вариантов: некоторые из них, по-видимому, уже были отвергнуты Трампом, а другие находятся в стадии активного рассмотрения. Копенгаген предположил, что США могли бы увеличить свое военное присутствие в Гренландии.

Выбор Дании

Предпочтительным решением для Дании стало бы усиление присутствия США в рамках существующего соглашения об обороне Гренландии, заключенного в 1951 году. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии около 15 тысяч американских солдат на более чем десятке баз и объектов. Сейчас на острове находятся всего 200 солдат США.

Нынешние и бывшие датские чиновники утверждают, что Копенгаген регулярно предлагал США создать дополнительные базы на острове - как воздушные, так и военно-морские - но встречал «вялый отклик».

И Дания, и Гренландия подчеркивали, что остров с населением в 57 тысяч человек, обладающий крупными запасами минеральных ресурсов, открыт для бизнеса и приветствует американские инвестиции. Но, по словам чиновников, Вашингтон не проявил к этой идее большого интереса.

Независимость Гренландии

Чиновники рассказали FT, что США проявили больший интерес к возможностям, которые могут возникнуть в результате обретения Гренландией независимости. Опросы показывают, что большинство гренландцев выступает за независимость от Копенгагена. Но лишь немногие - всего шесть процентов в последнем опросе - хотели бы присоединения к США.

Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

Некоторые эксперты считают, что в случае обретения независимости Гренландия могла бы получить статус ассоциированного члена соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Однако соглашение практически не изменит ситуацию с безопасностью для США. Оно лишь позволит Вашингтону блокировать китайские инвестиции. Это вызывает опасения, что Трампа может удовлетворить только полное владение Гренландией.

Аннексия

Трамп не исключает возможность применения военной силы для захвата Гренландии, и Дания серьезно относится к этому. Чиновники признают, что само по себе вторжение было бы простым и заняло всего лишь несколько минут. В Гренландии дислоцировано мало датских военнослужащих и техники.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на этой неделе публично выразила обеспокоенность тем, что нападение США на Гренландию привело бы к фактическому распаду НАТО и системы безопасности в Европе, существовавшей после Второй мировой войны.

В течение своего первого срока Трамп выражал желание купить остров, но получил решительный отказ от Дании и Гренландии, которые до сих пор придерживаются позиции, что территория «не продается».

«Если речь идёт о территории, то мирного решения не существует», - заявил бывший датский чиновник.