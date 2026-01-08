Зеленский экстренно обратился к Западу

Владимир Зеленский выступил к экстренным обращением к Западу после ударов в Днепропетровске, Запорожье, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии. В частности украинские ресурсы сообщали о блэкауте в Днепропетровске.

© Московский Комсомолец

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Удары по энергетике и инфраструктуре он назвал "попыткой сломать Украину".

В Турции предрекли скорое свержение Зеленского

"Именно поэтому поддержание нашей устойчивости, все формы помощи нашему государству должны работать максимально", - потребовал Зеленский от западных партнеров, добавив, что дипломатические переговоры не должны являться поводом для торможения поставок ПВО и оборудования.

Накануне вечером украинские информагентства сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. А по данным издания "Страна" после ударов в Кривом Роге, Днепропетровске и Запорожье произошел блэкаут. Самое масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Днепропетровске из-за аварии на ТЭЦ.